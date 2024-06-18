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Audi представила свою самую мощную серийную машину. Это электромобиль

Audi представила свою самую мощную серийную машину. Это электромобиль
Обновлённая линейка Audi e-tron GT
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Компания Audi представила обновлённые автомобили электрической линейки e-tron GT, включая модель RS e-tron GT performance — самый мощный серийный автомобиль в истории марки, мотор которого выдаёт 680 кВт (925 л. с.).

Audi RS e-tron GT performance

Audi RS e-tron GT performance

Фото: Audi

В версии Audi RS e-tron GT автомобиль будет развивать 630 кВт (856 л. с.), в то время как в комплектации S e-tron GT мощность составит 500 кВт (679 л. с.).

Audi RS e-tron GT performance

Audi RS e-tron GT performance

Фото: Audi

По данным Audi, RS e-tron GT performance разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, на 0,3 секунды быстрее RS e-tron GT и почти на секунду быстрее S e-tron GT. Максимальная скорость последней составляет 245 км/ч, а вот модели от RS способны развивать 250 км/ч.

Audi RS e-tron GT

Audi RS e-tron GT

Фото: Audi

Создатели отмечают, что обновлённые машины получили переработанную подвеску, которая повышает устойчивость автомобиля в поворотах и улучшает динамику разгона.

Audi S e-tron GT

Audi S e-tron GT

Фото: Audi

Кроме того, инженеры уменьшили массу батарей на девять килограммов, добившись при этом увеличения её ёмкости до 105 кВт⋅ч. Запас хода автомобиля — в идеальных условиях, подчёркивают в Audi, — составляет 609 километров.

Интерьер Audi RS e-tron GT

Интерьер Audi RS e-tron GT

Фото: Audi

Стоимость Audi S e-tron GT начинается от € 126 тыс., в то время как RS e-tron GT performance обойдётся покупателю по меньшей мере в € 160 тыс.

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