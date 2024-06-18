Ральф Шумахер предупредил Расселла на случай перехода Ферстаппена в «Мерседес»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о потенциальном переходе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Если Макс Ферстаппен действительно решит покинуть «Ред Булл», я могу себе представить, что для него найдётся место в «Мерседесе». В таком случае могли бы пошатнуться позиции Джорджа Расселла. Он суперталантлив, но при этом совершает много ошибок. Так что, если на рынке пилотов появится чемпион мира, я могу себе представить, что Джордж Расселл может оказаться в опасности», — приводит слова Шумахера Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports Germany.

Ранее Шумахер показал, как посетил бывшую границу, разделявшую Берлин стеной с августа 1961 года по 9 ноября 1989-го.

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