Боттас попросил журналистов рассказать, как сыграли Финляндия и Россия

Сегодня, 25 мая, на городской трассе Монте-Карло прошла квалификация Гран-при Монако Формулы-1. После неё состоялась традиционная пресс-конференция. В ходе общения пилотов с прессой случился забавный эпизод. Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас поинтересовался у журналистов, как завершился полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и России, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Филипп Хортон.
«У меня есть вопрос. Ах да, простите. Валттери Боттас из „Мерседеса“. Кто-нибудь знает, как закончилась хоккейная игра Финляндия — Россия?» — спросил финн.
Напомним, финская команда сумела нанести поражение российской сборной (1:0) и вышла в финал первенства мира.
Валттери Боттас является известным любителем хоккея и не раз выкладывал ролики, на которых он проводит тренировки с теми или иными хоккейными командами.
- 25 мая 2019
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