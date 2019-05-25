Рикккардо: если бы я проехал такой круг за рулём «РБ», думаю, что стал бы вторым

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо остался доволен результатом квалификации Гран-при Монако и отметил, что с таким же кругом в болиде «Ред Булл» он мог бы рассчитывать на второе место.

«Четверг получился очень разочаровывающим. Мы знали, что можем проехать лучше, но в Формуле-1 нет никаких гарантий. Конечно, я очень доволен сегодняшним результатом. Чувствую себя так, будто выиграл поул. После четверга нам казалось, что нужно отыграть как минимум полсекунды. Мы внесли ряд изменений в настройки, и, судя по результату, всё сработало.



Честно говоря, за рулём «Рено» в Монако пришлось гораздо тяжелее, чем за рулём «Ред Булл». Сейчас мне пришлось бороться с сильнейшим прессингом, потому что я не был уверен, смогу ли выйти из первого сегмента. Надо было прикладывать максимальные усилия, но это и есть одна из причин, почему мне удалось показать такой результат. Если бы я проехал такой же круг за рулём «Ред Булл», думаю, что стал бы вторым», — передаёт слова австралийца корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Даниэль Риккардо показал в квалификации седьмой результат, но из-за штрафа Пьера Гасли примет старт с шестой позиции.