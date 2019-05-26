Магнуссен: в квалификации Гран-при Монако мог побороться за четвёртое место

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, показавший в квалификации Гран-при Монако шестое время, считает, что у него были шансы побороться даже за четвёртое место, которое в итоге досталось Себастьяну Феттелю из Феррари. Из-за штрафа Пьера Гасли датчанин примет старт с пятой позиции.
«На протяжении всего уик-энда у нас действительно хорошая машина. Мы не вносили много изменений. У меня была возможность наращивать уверенность и поймать ритм, что очень помогло. Я очень доволен. Вместе с тем завершающая попытка в квалификации не была идеальной. К примеру, я открыл DRS немного рано и не мог его использовать на последней прямой, что, вероятно, стоило мне какого-то времени. Так что можно было побороться за пятый результат, а может, даже за четвёртое место, ведь болид „Феррари“ оказался не очень далеко. Здорово бороться за четвёртое место, это круто», — приводит слова Магнуссена RaceFans.
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