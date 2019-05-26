Леклер: к сожалению, всё закончилось катастрофой

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой сход на Гран-при Монако. Монегаск попробовал атаковать представителя «Рено» Нико Хюлькенберга, однако в итоге представителя «Скудерии» развернуло и он заработал прокол колеса. Проколотое колесо в итоге сильно повредило днище автомобиля.



«Было очень сложно. Как я и сказал перед гонкой, мне нужно было сильно рисковать, что мы и делали. Сначала было весело. К сожалению, всё закончилось катастрофой, но отчасти это и есть Монако. К сожалению, когда мы стартуем 15-ми, что не отражает наше реальное место или темп, трудно отыграться», — заявил Леклер в интервью Sky Sports.

Посмотреть видео аварии можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.