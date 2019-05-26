Квят: сейчас я вожу машину лучше, чем когда-либо в своей жизни
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят признался, что очень доволен своими выступлениями в последних Гран-при сезона-2019 Формулы-1.
«Я нахожусь в очень хорошей форме. Сейчас я вожу машину лучше, чем когда-либо в своей жизни. Я очень надеюсь, что смогу преобразовать это в ещё более высокие результаты уже в ближайшем будущем. Очень помогает и то, что машина «Торо Россо» очень быстра в этом сезоне. Не только в Монако, где мы традиционно хороши, но и на всех других трассах, начиная с Мельбурна. В Барселоне мы вообще были самой быстрой командой середины пелетона. От Канады у меня нет никаких особых ожиданий. Надеюсь, что мы по-прежнему будем конкурентоспособны», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Квят: не хватило корпуса машины, чтобы оказаться впереди Сайнса
Лучший результат Квята за три года! Хотя можно было ещё лучше
Даниил отлично отработал в квалификации и зрело провёл гонку, показав лучший результат в карьере за рулём “Торо Россо”.
- 26 мая 2019
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