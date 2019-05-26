Тост: доволен, увидев четыре «Хонды» в первой восьмёрке

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал итоги Гран-при Монако.
«С самого начала уик-энда «Торо Россо» показывал сильные результаты здесь, в Монако. Мы квалифицировались на 8-й и 10-й позициях. Должен сказать, что мы очень довольны, что завершили столь важную гонку в очках.
Старт гонки прошёл хорошо, гонщики неплохо прошли первый круг. После этого нашей главной целью было сохранить шины, не перегружать их и избежать гранулирования. Оба пилота смогли профессионально сделать это. Стратегия была хорошей, сначала потому что мы остались на трассе во время пейс-кара, а затем вовремя зазвали обоих пилотов и оставили Грожана позади.
Эти очки важны для нас, поэтому я поздравляю пилотов с хорошим уик-эндом. Я доволен, увидев четыре «Хонды» в первой восьмёрке. Теперь мы готовимся к Канаде и надеемся заработать очки», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.
- 26 мая 2019
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