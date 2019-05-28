Квят рассказал, почему проиграл старт Гасли на Гран-при Монако

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от итогов Гран-при Монако, рассказав, что послужило причиной неудачного старта, когда он позволил себя пройти Пьеру Гасли из «Ред Булл» и Карлосу Сайнсу на «Макларене».
«У нас была сильная квалификация, и нам удалось провести такую же гонку, что очень приятно. На старте гонки я был лёгкой мишенью. У Гасли на внешнем радиусе на торможении была свободная трасса, я же оставался на внутренней траектории и не мог этого поменять. Вероятно, кто-то спереди прошёл поворот осторожнее, и это вызвало цепную реакцию.
Как бы то ни было, я очень доволен, думаю, что гонка получилась для нас очень сильной. Мы можем быть удовлетворены количеством набранных очков и тем, как мы провели этап. Командная работа была на фантастическом уровне. Поддержка, которую я получил, была великолепна. Седьмое место — отменный результат.
В последние недели мы упорно трудились, чтобы найти те аспекты, в которых мы можем прибавить, и нам удалось их найти. Теперь нужно фокусироваться на этом каждый гоночный уик-энд, и мы сможем набирать приличное количество очков. Машина работает хорошо, так что будем двигаться в том же направлении», — приводит слова Квята GPblog.
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