Аль-Аттия вернул себе лидерство на Ралли Казахстана, Васильев сошёл

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о втором этапе третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Ралли Казахстана.
Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия оказался быстрейшим по итогам дня и возглавил генеральную классификацию гонки. Супружеский дуэт Петерансель после удачного дня переместился в «абсолюте» с восьмой строчки на пятую. В то же время для российского экипажа Владимира Васильева и Константина Жильцова второй этап оказался неудачным: возникли серьёзные технические проблемы, экипажу пришлось чинить автомобиль прямо на трассе. Россияне всё-таки сумели финишировать, но после этого экипаж решил отказаться от дальнейшей борьбы: у Васильева возникли неотложные рабочие вопросы на его основном месте работы.
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