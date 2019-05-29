В Вене проходит церемония прощания с трёхкратным чемпионом Формулы-1 Лаудой
В Вене (Австрия) проходит церемония прощания с трёхкратным чемпионом Формуы-1 Ники Лаудой. Траурное мероприятие проходит в соборе святого Стефана. Сотни фанатов собрались перед собором, чтобы проститься с легендарным пилотом, сообщает AFP.
На закрытый гроб Лауды супруга Ники и его сыновья положили гоночный шлем.
На закрытой панихиде, которая начнётся после открытой части, будут присутствовать члены семьи Лауды, а также бывшие пилоты Ален Прост и Герхард Бергер, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, руководитель команды Тото Вольф и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.
Напомним, Лауда скончался на 71-м году жизни. Ники будет похоронен на центральном кладбище в Вене, где также похоронена его мать.
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
Лауда будет похоронен в гоночном комбинезоне
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