В Вене проходит церемония прощания с трёхкратным чемпионом Формулы-1 Лаудой

В Вене (Австрия) проходит церемония прощания с трёхкратным чемпионом Формуы-1 Ники Лаудой. Траурное мероприятие проходит в соборе святого Стефана. Сотни фанатов собрались перед собором, чтобы проститься с легендарным пилотом, сообщает AFP.

На закрытый гроб Лауды супруга Ники и его сыновья положили гоночный шлем.

На закрытой панихиде, которая начнётся после открытой части, будут присутствовать члены семьи Лауды, а также бывшие пилоты Ален Прост и Герхард Бергер, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, руководитель команды Тото Вольф и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Напомним, Лауда скончался на 71-м году жизни. Ники будет похоронен на центральном кладбище в Вене, где также похоронена его мать.

Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images