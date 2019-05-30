Аль-Аттия укрепил лидерство на Ралли Казахстана, семья Петерансель — 4-я

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о третьем этапе третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Ралли Казахстана.
Третий день подряд гонщик из Катара Нассер Аль-Аттия показал лучшее время, проехав спецучасток за 3 часа и 9 минут. Второй день кряду на второй позиции оказался голландский гонщик Бернард тен Бринке с отставанием от Нассера в три с половиной минуты, что позволило голландцу подняться сразу на две позиции вверх и обосноваться на втором месте. Эту позицию в свою очередь потерял поляк Якуб Пшигонски: он сегодня приехал к финишу третьим и уступил лидеру почти 8 минут. Четвертым завершил спецучасток супружеский дуэт Петерансель, что в свою очередь позволило им переместиться в генеральной классификации с пятой позиции на четвертую.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Maxi & Ameli.
- 30 мая 2019
-
00:26
-
00:06
- 29 мая 2019
-
22:59
-
22:50
-
20:49
-
20:00
-
18:45
-
17:48
-
16:46
-
15:36
-
14:54
-
14:17
-
14:15
-
13:47
-
12:55
-
12:30
-
11:48
-
10:17
-
09:26
-
00:58
- 28 мая 2019
-
23:59
-
23:03
-
21:36
-
20:25
-
19:30
-
18:28
-
17:23
-
16:56
-
15:45
-
15:12
-
14:00
-
13:24
-
12:14
-
11:17
-
10:50