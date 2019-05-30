Аль-Аттия укрепил лидерство на Ралли Казахстана, семья Петерансель — 4-я

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о третьем этапе третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Ралли Казахстана.

Третий день подряд гонщик из Катара Нассер Аль-Аттия показал лучшее время, проехав спецучасток за 3 часа и 9 минут. Второй день кряду на второй позиции оказался голландский гонщик Бернард тен Бринке с отставанием от Нассера в три с половиной минуты, что позволило голландцу подняться сразу на две позиции вверх и обосноваться на втором месте. Эту позицию в свою очередь потерял поляк Якуб Пшигонски: он сегодня приехал к финишу третьим и уступил лидеру почти 8 минут. Четвертым завершил спецучасток супружеский дуэт Петерансель, что в свою очередь позволило им переместиться в генеральной классификации с пятой позиции на четвертую.



Посмотреть видео можно на YouTube-канале Maxi & Ameli.

