Хаккинен: победа «Мерседеса» в Монако должна беспокоить «Ред Булл» и «Феррари»
Бывший пилот Формулы-1, двукратный чемпион мира в составе «Макларена» Мика Хаккинен отметил высокую скорость «Мерседеса» в Монако. Отличное выступление «Мерседеса» он назвал посланием конкурентам. Льюис Хэмилтон выиграл гонку, а Валттери Боттас занял третье место.
«Гонка в Монако обернулась очередной победой «Мерседеса». И этот факт должен беспокоить конкурентов, ведь на таких медленных трассах с множеством поворотов обычно «Феррари» и «Ред Булл» бывают быстрее.
Хэмилтон и Боттас активно боролись за поул-позишен. Похоже, что причиной поражения Валттери в этой битве стало то, что его заблокировали более медленные машины на разогревочном круге в заключительной части квалификации», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.
Хаккинен похвалил Ферстаппена за борьбу с Хэмилтоном в Монако
- 30 мая 2019
-
10:30
-
09:21
-
00:26
-
00:06
- 29 мая 2019
-
22:59
-
22:50
-
20:49
-
20:00
-
18:45
-
17:48
-
16:46
-
15:36
-
14:54
-
14:17
-
14:15
-
13:47
-
12:55
-
12:30
-
11:48
-
10:17
-
09:26
-
00:58
- 28 мая 2019
-
23:59
-
23:03
-
21:36
-
20:25
-
19:30
-
18:28
-
17:23
-
16:56
-
15:45
-
15:12
-
14:00
-
13:24
-
12:14
Партнерский контент