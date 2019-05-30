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Хаккинен: победа «Мерседеса» в Монако должна беспокоить «Ред Булл» и «Феррари»

Хаккинен: победа «Мерседеса» в Монако должна беспокоить «Ред Булл» и «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1, двукратный чемпион мира в составе «Макларена» Мика Хаккинен отметил высокую скорость «Мерседеса» в Монако. Отличное выступление «Мерседеса» он назвал посланием конкурентам. Льюис Хэмилтон выиграл гонку, а Валттери Боттас занял третье место.

«Гонка в Монако обернулась очередной победой «Мерседеса». И этот факт должен беспокоить конкурентов, ведь на таких медленных трассах с множеством поворотов обычно «Феррари» и «Ред Булл» бывают быстрее.

Хэмилтон и Боттас активно боролись за поул-позишен. Похоже, что причиной поражения Валттери в этой битве стало то, что его заблокировали более медленные машины на разогревочном круге в заключительной части квалификации», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.

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