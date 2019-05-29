Хаккинен похвалил Ферстаппена за борьбу с Хэмилтоном в Монако

Бывший пилот Формулы-1, двукратный чемпион мира в составе «Макларена» Мика Хаккинен подвёл итоги Гран-при Монако. Финский гонщик отметил выступление пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, финишировавшего вторым, но из-за штрафа в итоге оказавшегося на четвёртом месте. Именно Ферстаппен долгое время был главным конкурентом гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, выигравшего Гран-при.
«То, как Макс оказывал давление на Льюиса на последних 20 кругах, — это просто фантастика! В то же время Феттель явно оставался на третьей строчке, наблюдая за тем, что произойдёт дальше.
Макс полностью выложился, здорово, что он пытался обогнать Льюиса, хоть и предпринял попытку поздно во время шиканы. Гонка получилась зрелищной, но Льюис всё равно остался первым. Винить Ферстаппена не за что», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.
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