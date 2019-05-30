Леклер считает, что «Феррари» не уступала «Мерседесу» в скорости в Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, комментируя итоги Гран-при Монако, заявил, что его команда показала такую же скорость, как и «Мерседес». Леклер после ошибки «Феррари» в квалификации стартовал с 15-й позиции, монегаск действовал агрессивно, но в итоге попал в аварию и сошёл с трассы. Гонку выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. При этом Леклер показал лучшее время в заключительной практике.
«Думаю, что в плане скорости мы были довольно быстры, особенно в третьей практике. В то же время всегда сложно говорить, как всё могло сложиться. Я стартовал не с той позиции, с которой хотел. В итоге я и финишировал не на том месте, на которое рассчитывал», — приводит слова Леклера RaceFans.
После гонки руководство «Феррари» принесло извинения Леклеру за ошибку команды в квалификации.
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