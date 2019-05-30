В Москве представили маршрут ралли-марафона «Шёлковый путь»

Организаторы ралли-марафона «Шёлковый путь» в Москве официально представили маршрут 2019 года. Гонка пройдёт на территории трёх стран — России, Монголии и Китая с 6 по 16 июля и будет состоять из 10 этапов. Торжественный старт запланирован 6 июля в Иркутске, откуда на первом этапе отправятся в Байкальск, а затем из Байкальска в Улан-Удэ. Затем гонщиков ждёт пять этапов на территории Монголии, а завершится марафон тремя этапами на территории Китая.
«Мы рады, что предложим участникам новый маршрут. Например, побывать на озере Байкал — это мечта многих, и у нас там пройдёт старт ралли. Добро пожаловать к нам на гонку, всех ждём! Хорошая новость для участников: на всём протяжении гонки не предусмотрено изменение гоночного времени, поскольку все главные города, принимающие марафон, находятся в одном часовом поясе», — передает слова руководителя проекта «Шёлковый путь» Владимира Чагина корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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