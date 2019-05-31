Лауда хотел поставлять «Ред Булл» моторы «Мерседес»

Бывший неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда хотел усилить соперников из «Ред Булл» путём поставок силовых установок немецкого производителя. Об этом рассказал спортивный директор команды Роб Медоуз.

«На старте гибридной эры Ники Лауда хотел, чтобы „Ред Булл“ использовал наши моторы. Он считал, что это сделает нас сильнее, потому что нам бы пришлось соперничать с более серьёзным соперником. Мы же хотели, чтобы наш двигатель оставался только у нас. В конце концов он понял наше желание. Но теперь и я понимаю, что он хотел сделать лучше для нас, чтобы мы совершенствовались каждый день», — приводит слова Медоуза AS.

Напомним, 20 мая Ники Лауда скончался. Ему было 70 лет.