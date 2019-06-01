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«Феррари» впервые примет участие в киберспортивном чемпионате Формулы-1

«Феррари» впервые примет участие в киберспортивном чемпионате Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Команда «Феррари» выставит состав на киберспортивный чемпионат F1 eSports в 2019 году, сообщает F1i. Итальянская команда была единственной в Формуле-1, которая не принимала участия в киберспортивном турнире в прошлые два сезона. Одной из причин этого было скептическое отношение к серии со стороны Маурицио Арривабене, который говорил, что PlayStation — главная угроза для Формулы-1.

Команда теперь примет участие в Pro Draft в следующем месяце, который позволяет командам выбирать пилотов, которые будут представлять их в соревновании из кандидатов, которые успешно завершили отборочный этап.

Чемпионом прошлого года является Брэндон Ли. Призовой фонд нового сезона будет увеличен с $ 200 тыс. до $ 500 тыс.

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