Асфальт на трассе в Сочи готов к проведению этапа Формулы-1

Трассу Формулы-1 в Сочи посетил директор по гражданскому строительству компании Tilke GmbH & Co. KG Ральф ван Верш. Он проверил состояние дорожного полотна трека. В техническом отчёте говорится, что гоночное полотно находится в отличном состоянии, трасса готова принимать Гран-при России, сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

«Сочи Автодром – это одна из моих самых любимых трасс. У нас была интересная задача интегрировать трек в Олимпийский парк, и мы успешно с ней справились. Здесь есть все условия для проведения соревнований и различных мероприятий», — сказал ван Верш.

Напомним, Гран-при России будет проходить в Сочи в последний уик-энд сентября. Гостей ждёт увлекательная программа, на автодроме с инструктором можно проехать за рулём спортивного автомобиля, пройти «Школу дрифта» и мотошколу. Также организаторы проводят различные экскурсии.