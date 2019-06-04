Аэропорт Вены могут переименовать в честь Ники Лауды

20 мая стало известно о смерти трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Ники Лауда. Он ушёл из жизни на 71-м году жизни. Ники являлся самым титулованным австрийцем в мире автоспорта. Похороны великого гонщика состоялись 29 мая в Вене.

Смерть Лауды вызвала широкий резонанс в Австрии. Так, бывший министр инфраструктуры этой страны Норберт Хофер предложил переименовать «Венский международный аэропорт» в аэропорт имени Ники Лауды, сообщает Heute. Руководство объекта подтвердило, что соответствующее предложение поступило и будет обсуждено.

Таким образом, аэропорт в столице Австрии может стать первым, который будет носить имя пилота Формулы-1.

Добавим, на данный момент в календаре Формулы-1 есть две трассы, носящие имена экс-пилотов — автодром в Монреале назван в честь Жиля Вильнёва, а в Мехико таким способом увековечили имена братьев Родригесов.