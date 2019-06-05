Уэббер: Феттель — на распутье карьеры

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер высказал мнение о своём бывшем напарнике, четырёхкратном чемпионе мира Себастьяне Феттеле.



«Себастьян Феттель позволяет себе расслабиться, когда он финиширует вторым. Хотя странно, нельзя ожидать, что он этим доволен. Ему предстоит решить, чего он хочет в ближайшие годы, что не является плохим знаком, потому что он может быть успешен после принятия решения. В Формуле-1 возможно всё. Сейчас Феттель находится на распутье своей карьеры, в том числе и в собственных мыслях», — приводит слова Марка Уэббера GPBlog.



Ранее в прессе появлялись слухи о возможном завершении Феттелем карьеры в Формуле-1 по окончании сезона 2019 года, однако сам Себастьян опроверг эту информацию.