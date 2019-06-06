Вильнёв назвал имена трёх настоящих пилотов, которые ещё остались в Формуле-1

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв вновь раскритиковал современные тенденции в Ф-1, заявив, что в скором времени среди участников чемпионата останется лишь один настоящий пилот.

«Формула-1 уже попрощалась с Фернандо Алонсо, и это стало горькой потерей для спорта. Он воспринимался болельщиками как настоящий гладиатор и был по-настоящему харизматичен. Вероятно, с уходом Райкконена в 2020 году, а затем и Хэмилтона, у нас останется один настоящий пилот — Макс Ферстаппен.

В чемпионате появляется всё больше и больше гонщиков, которых не узнают на улицах. Раньше пилоты были личностями. Сейчас же, когда все эти 18-летние парни приходят в наш спорт, всё превращается в банальность», — приводит слова канадца Speedweek.