Вильнёв назвал имена трёх настоящих пилотов, которые ещё остались в Формуле-1
Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв вновь раскритиковал современные тенденции в Ф-1, заявив, что в скором времени среди участников чемпионата останется лишь один настоящий пилот.
«Формула-1 уже попрощалась с Фернандо Алонсо, и это стало горькой потерей для спорта. Он воспринимался болельщиками как настоящий гладиатор и был по-настоящему харизматичен. Вероятно, с уходом Райкконена в 2020 году, а затем и Хэмилтона, у нас останется один настоящий пилот — Макс Ферстаппен.
В чемпионате появляется всё больше и больше гонщиков, которых не узнают на улицах. Раньше пилоты были личностями. Сейчас же, когда все эти 18-летние парни приходят в наш спорт, всё превращается в банальность», — приводит слова канадца Speedweek.
- 7 июня 2019
-
00:16
- 6 июня 2019
-
23:33
-
22:27
-
21:44
-
21:07
-
19:47
-
19:34
-
19:23
-
19:07
-
17:31
-
16:22
-
15:50
-
15:13
-
14:26
-
13:29
-
12:55
-
12:25
-
11:43
-
10:39
-
09:31
-
00:21
-
00:16
- 5 июня 2019
-
23:08
-
21:07
-
19:42
-
18:40
-
17:53
-
16:15
-
15:18
-
14:07
-
13:01
-
12:04
-
11:34
-
10:56
-
10:05
Партнерский контент