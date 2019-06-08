«Пятница это пятница. Суббота это суббота». Мини-интервью с Райкконеном

Пресс-служба команды «Альфа Ромео» подготовила комментарий Кими Райкконена по итогам пятничных тренировок Гран-при Канады Формулы-1 в формате мини-интервью с малоразговорчивым финном. Райкконен показал во второй практике 16-е время.



— Кими, расскажи нам о сегодняшнем дне?

— День практики.



— Каким было сцепление с трассой?

— Не очень хорошим.



— Новый силовой блок «Феррари» — какую он обеспечил разницу?

— Посмотрим.



— Тебе пришлось поработать, ведь у Антонио возникла проблема...

— Мы начали нормально. Ощущения от машины все равно не были идеальными, но мы попробовали разные вещи во второй практике. Нам ещё нужно немало поработать, и если мы сможем стать на несколько десятых быстрее, то сможем отыграть некоторые позиции, ведь борьба в середине пелотона очень плотная.



— А что с шинами?

— Пятница это пятница. Суббота это суббота.