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«Пятница это пятница. Суббота это суббота». Мини-интервью с Райкконеном

«Пятница это пятница. Суббота это суббота». Мини-интервью с Райкконеном
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба команды «Альфа Ромео» подготовила комментарий Кими Райкконена по итогам пятничных тренировок Гран-при Канады Формулы-1 в формате мини-интервью с малоразговорчивым финном. Райкконен показал во второй практике 16-е время.

— Кими, расскажи нам о сегодняшнем дне?
— День практики.

— Каким было сцепление с трассой?
— Не очень хорошим.

— Новый силовой блок «Феррари» — какую он обеспечил разницу?
— Посмотрим.

— Тебе пришлось поработать, ведь у Антонио возникла проблема...
— Мы начали нормально. Ощущения от машины все равно не были идеальными, но мы попробовали разные вещи во второй практике. Нам ещё нужно немало поработать, и если мы сможем стать на несколько десятых быстрее, то сможем отыграть некоторые позиции, ведь борьба в середине пелотона очень плотная.

— А что с шинами?
— Пятница это пятница. Суббота это суббота.

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