«Пятница это пятница. Суббота это суббота». Мини-интервью с Райкконеном

Пресс-служба команды «Альфа Ромео» подготовила комментарий Кими Райкконена по итогам пятничных тренировок Гран-при Канады Формулы-1 в формате мини-интервью с малоразговорчивым финном. Райкконен показал во второй практике 16-е время.
— Кими, расскажи нам о сегодняшнем дне?
— День практики.
— Каким было сцепление с трассой?
— Не очень хорошим.
— Новый силовой блок «Феррари» — какую он обеспечил разницу?
— Посмотрим.
— Тебе пришлось поработать, ведь у Антонио возникла проблема...
— Мы начали нормально. Ощущения от машины все равно не были идеальными, но мы попробовали разные вещи во второй практике. Нам ещё нужно немало поработать, и если мы сможем стать на несколько десятых быстрее, то сможем отыграть некоторые позиции, ведь борьба в середине пелотона очень плотная.
— А что с шинами?
— Пятница это пятница. Суббота это суббота.
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