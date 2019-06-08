Джовинацци объяснил свою аварию в первой тренировке Гран-при Канады

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал свою аварию в первой тренировке Гран-при Канады Формулы-1.



«Это был сложный день для нас, в ходе которого мы не смогли проехать много кругов. Во время первой тренировки я слишком сильно наехал на внутренний бордюр в восьмом повороте, из-за чего машину слишком широко вынесло наружу девятого. Я потерял машину на выходе, был минимальный контакт со стеной, но его оказалось достаточно, чтобы привести к повреждениям. Вторая тренировка была фактически потеряна, так как мы только выехали, чтобы проверить машину. Так что мы потеряли много времени на трассе. У нас вечером будет много работы», — приводит слова Джовинацци пресс-служба «Альфа Ромео».

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