Джовинацци объяснил свою аварию в первой тренировке Гран-при Канады

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал свою аварию в первой тренировке Гран-при Канады Формулы-1.
«Это был сложный день для нас, в ходе которого мы не смогли проехать много кругов. Во время первой тренировки я слишком сильно наехал на внутренний бордюр в восьмом повороте, из-за чего машину слишком широко вынесло наружу девятого. Я потерял машину на выходе, был минимальный контакт со стеной, но его оказалось достаточно, чтобы привести к повреждениям. Вторая тренировка была фактически потеряна, так как мы только выехали, чтобы проверить машину. Так что мы потеряли много времени на трассе. У нас вечером будет много работы», — приводит слова Джовинацци пресс-служба «Альфа Ромео».
Посмотреть аварию Джовинацци можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
- 8 июня 2019
-
01:10
-
01:03
-
00:50
-
00:42
-
00:40
-
00:34
-
00:28
-
00:27
-
00:18
-
00:08
-
00:03
-
00:00
- 7 июня 2019
-
23:38
-
23:27
-
22:34
-
21:39
-
21:12
-
20:05
-
19:33
-
19:23
-
18:34
-
17:48
-
16:48
-
14:55
-
14:16
-
14:15
-
13:20
-
12:25
-
11:45
-
11:31
-
10:34
-
10:13
-
09:23
-
00:16
- 6 июня 2019
-
23:33