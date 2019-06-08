Окон усердно работает над возвращением в Формулу-1 в 2020 году

Французский гонщик Эстебан Окон заявил, что он усердно работает над тем, чтобы получить место боевого пилота в одной из команд в 2020 году.
«Для меня этот сезон переломный. Сложно быть вне кокпита, особенно в таком месте, как Монреаль, но моя команда менеджеров усердно работает над тем, чтобы я получил место в следующем году. Я должен проявить терпение, и, надеюсь, что оно будет вознаграждено.
Я очень занят своей работой на симуляторе «Мерседеса». У меня остаётся не так много времени, чтобы работать над своей личной ситуацией. Я почти всегда на симуляторе или на заводе. Я помогаю команде в работе над болидом и учусь сам. Неслучайно «Мерседес» выигрывает последние чемпионаты. Когда я получу место в кокпите, я вернусь ещё более полноценным и цельным пилотом», — приводит слова Эстебана Окона Le Journal de Montreal.
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