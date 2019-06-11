Палмер: Феттель сломался под небольшим давлением со стороны Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что наказание гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, которое лишило его победы, было полностью заслуженным.
«У меня были противоречия со стюардами как во время моей карьеры, так и после неё. Но в этот раз я полностью с ними согласен — Феттель заслужил пятисекундное наказание. У него был идеальный уик-энд вплоть до того, пока он не допустил ошибку на 48-м круге. В тот момент он просто сломался под небольшим давлением Хэмилтона, и это стоило ему гонки.
По букве закона Феттель был виновен. Он или выдавил соперника с трассы, и Хэмилтону пришлось жать по тормозам, чтобы избежать столкновения, или же он проехал по всей ширине трассы. Но в таком случае он виновен в том, что вернулся на трассу небезопасно и у него не было полного контроля над машиной, в результате чего Хэмилтону пришлось уйти с дороги. Один из этих сценариев верен. Если Феттель оказался в этом положении вынужденно, то это было небезопасно. Если же нет — значит, он это делал специально и это заслуживало штрафа. Как бы то ни было, штрафа было не избежать», — приводит слова Палмера BBC.
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