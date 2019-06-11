Пилоты «Ред Булл» получат новые моторы «Хонды» на Гран-при Франции

С 21 по 23 июня на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле состоится восьмой этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Франции. В его преддверии обновлённые двигатели получат пилоты «Ред Булл», сообщает De Telegraaf.

Благодаря этому австрийская команда рассчитывает получить прибавку в мощности. При этом пока неизвестно, получит ли новый мотор младшая команда «Ред Булл» — «Торо Россо».

Впервые обновление двигателя «Хонды» произошло на Гран-при Азербайджана. Таким образом, «Ред Булл» ждёт второе обновление двигателя и, соответственно, команда будет использовать третий мотор за сезон. Каждая следующая замена силовой установки будет караться штрафом.

После семи этапов чемпионата мира «Ред Булл» занимает третье место в зачёте Кубка конструкторов. В активе команды 124 балла.