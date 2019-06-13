Хартли заменит Алонсо в экипаже «Тойоты» в WEC в следующем сезоне

Бывший пилот «Торо Россо» Брэндон Хартли заменит Фернандо Алонсо в «Тойоте» в следующем сезоне гонок WEC. При этом состав экипажа не изменится. Напарниками Хартли будут Себастьен Буэми и Казуки Накадзима.
Напомним, представитель Новой Зеландии уже успешно участвовал в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2017 году, выиграв соревнования. Он является двукратным чемпионом WEC в составе «Порше» в категории LMP1. После этого Хартли и перешёл в Формулу-1, став напарником Пьера Гассли в «Торо Россо».
Хартли в июне принял участие в тестах «Тойоты» в Спа. Поэтому новозеландец уже начал подготовку к выступлению в серии.
Алонсо покинет гонки на выносливость по окончании сезона и может сосредоточиться на подготовке к выступлению на «Дакаре» в 2020 году. Сам испанец пока не раскрывает планов на следующий сезон.
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