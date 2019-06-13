Стюард: Феттелю могли присудить стоп-энд-гоу, мы выбрали самое мягкое наказание

Один из трёх стюардов Гран-при Канады Ханс-Герд Эннсер прокомментировал пятисекундный штраф, который был присуждён пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю. Из-за штрафа Себастьян лишился победы. По словам Эннснера, стюарды могли наказать его гораздо строже. Кроме того, стюард сообщил, что было решено не наказывать Феттеля за неэтичное поведение после гонки. Себастьян переставил табличку с первым местом. Также он заявил, что у него украли победу.

«Нам рассказали о поведении Феттеля после гонки. Но мы решили, что оно было продиктовано эмоциями и давлением, с которым столкнулся Себастьян. Поэтому мы решили не наказывать его за это.

Мы могли наказать Феттеля штрафом на 10-20 секунд или стоп-энд-гоу. Пятисекундный штраф — самое мягкое наказание за такое нарушение", — цитирует Эннснера Kleine Zeitung.

Ещё один стюард Матьё Реммери согласился со своим коллегой.

«Правила существуют для того, чтобы их применять. Конечно, можно обсудить изменение правил. Я сам являюсь поклонником гонок и хочу видеть отличное шоу. Заходят ли правила слишком далеко в некоторых случаях? Наверное, да», — приводит слова Реммери Sporx.