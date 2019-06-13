Новый регламент Формулы-1 будет представлен в октябре

После завершения Гран-при Канады Формулы-1 в Монреале состоялось обсуждение нового регламента чемпионата. Дискуссии продолжились сегодня, 13 июня, в Париже. В столице Франции встретились руководители чемпионата, представители ФИА, боссы и технические директора команд, а также делегаты от поставщика шин «Пирелли». Кроме того, в обсуждениях приняли участие и некоторые пилоты, в том числе действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон и Нико Хюлькенберг, и экс-пилот Ф-1, а ныне президент ассоциации гонщиков GPDA Алекс Вурц, сообщает пресс-служба Формулы-1.
Все участники встречи пришли к согласию в том, что полный технический и спортивный регламент, а также вопросы финансов и распределения доходов будут представлены в октябре 2019 года. Стороны отметили, что основные моменты нового регламента были уже согласованы, но подчеркнули, что некоторые условия требуют доработки. Ожидается, что серия дополнительных дискуссий состоится в ближайшие месяцы.
- 13 июня 2019
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