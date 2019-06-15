Штайнер: скоро должен быть подъём, поскольку падать ниже уже некуда

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал неудачи команды на последнем Гран-при.
«Мы не можем просто взять и расслабиться. В Канаде были катастрофические выходные, когда всё пошло не по плану, начиная со второго сегмента квалификации. Единственное, что мы можем сделать, — перегруппироваться и постараться достичь успеха в следующий раз. Должен быть конец этому.
Думаю, это момент, когда уже нельзя дальше раздражаться и злиться, где-то уже должен быть подъём, поскольку падать ниже некуда. Полагаю, этот момент настанет в ближайшее время.
Грожан? Его темп был рваным, несколько кругов он ехал нормально, а затем темп просто уходил. Даже без проблем Грожана на первом круге мы бы финишировали 11-ми и 12-ми, не выше», — приводит слова Гюнтера Штайнера Autosport.
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