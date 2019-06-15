Хэмилтон: когда болельщики в Монреале освистали меня, испытал странные чувства

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что испытал неоднозначные чувства, когда болельщики после завершения гонки Гран-при Канады освистали его.
«Монреаль — место, которое я очень люблю. Всегда чувствовал, что болельщики там принимают меня очень хорошо и поддерживают. Испытывал странные чувства, когда они освистывали меня. Но это было не первый раз в жизни. Я привык к этому и потому прощаю их. Всё что могу сказать — решение принимал я, поэтому не знаю, почему они освистывали меня», — приводит слова британца GPblog.
Реакция болельщиков в Монреале была вызвана тем, что Льюис Хэмилтон завоевал победу лишь благодаря пятисекундному штрафу пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля. После Гран-при Канады Льюис укрепил лидерство в общем зачёте и отрывается от ближайшего преследователя на 29 очков.
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