Злобин: Хэмилтон — никакой. Искусственно сделанный пилот

Чемпион мира в гонках на выносливость и бывший тест-пилот Формулы-1 Сергей Злобин поделился впечатлениями от успехов пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, а также оценил перспективы гонщика «Феррари» Шарля Леклера.
«Всегда хорошо ехать, когда «едет» машина. А вы посмотрите на Хэмилтона в болиде Райкконена. Интересно, что там будет? Это всё искусственный результат, искусственно сделанный пилот. А так, Хэмилтон — никакой. Да, он много учился на всём этом ехать, но он всё равно никакой.
Вот, например, появился сейчас в «Феррари» Шарль Леклер. Просто караул! Это будущий Айртон Сенна. Это просто море позитива. Большой пилот. У него отказывает гибридная установка — он нажимает кнопку радио и спрашивает, можно ли что-то с этим сделать. Ему отвечают — нет, но он всё равно приезжает третьим. Это гений, — приводит слова Злобина Sportbox.
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