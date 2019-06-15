Гасли: здорово, что у меня есть такой ориентир, как Ферстаппен

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли считает, что ориентир в лице напарника по команде Макса Ферстаппена будет способствовать его прогрессу.

«Я знаю Макса более десяти лет. Мы пилотировали вместе ещё в картинге и всегда были достаточно близки. Мы вместе проводили время в лагерях в Монако и много тренировались. Всё всегда шло хорошо. У него гораздо больший опыт в работе с командой, и я могу его позаимствовать. Здорово, что у меня есть такой ориентир, как Макс. Он один из самых талантливых гонщиков пелотона», — приводит слова француза GPToday.

Пьер Гасли проводит первый сезон в составе «Ред Булл». Он по-прежнему остаётся единственным пилотом в сезоне из топ-команд, который не добирался до подиума. На данный момент Пьер занимает шестое место в общем зачёте, имея в активе 36 очков.