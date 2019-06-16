Алонсо стал чемпионом мира по автогонкам на выносливость в сезоне2018/19

Испанский гонщик Фернандо Алонсо стал чемпионом мира по автогонкам на выносливость в сезоне-2018/19, одержав победу на легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана». Вместе с Алонсо чемпионский титул завоевали его партнёры по команде — Себастьен Буэми и Кадзуки Накадзима.
Второе место по итогам сезона занял второй экипаж заводской «Тойоты» в составе Майка Конвея, Хосе Марии Лопеса и Камуи Кобаяси — на их счету по 157 очков против 198 у Алонсо, Буэми и Накадзимы.
Российские гонщики команды SMP Racing Михаил Алёшин и Виталий Петров заняли по итогам сезона четвёртую позицию.
Сезон-2018/19 в WEC. Итоговое положение
1. Фернандо Алонсо («Тойота») — 198 очков
1. Кадзуки Накадзима («Тойота») — 198 очков
1. Себастьен Буэми («Тойота») — 198 очков
2. Хосе Мария Лопес («Тойота») — 157 очков
2. Камуи Кобаяси («Тойота») — 157 очков
2. Майк Конвей («Тойота») — 157 очков
3. Томас Лорен (Rebellion) — 114 очков
3. Густаво Менезес (Rebellion) — 114 очков
4. Михаил Алёшин (SMP Racing) — 94 очка
4. Виталий Петров (SMP Racing) — 94 очка
5. Андре Лоттерер (Rebellion) — 91 очко
5. Нил Джани (Rebellion) — 91 очко.
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