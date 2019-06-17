«Феррари» запросила пересмотр штрафа Феттеля в Канаде

Команда Формулы-1 «Феррари» официально запросила пересмотр штрафа Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, сообщает GPToday. Команда, согласно правилам, не могла добиться отмены наказания, однако они имеют право потребовать пересмотра санкций, предоставив новые доказательства.



Напомним, Феттель в результате ошибки выехал за пределы трассы. Возвращаясь назад, он заблокировал гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, сохранив за собой лидерство. После этого стюарды за блокировку оштрафовали Себастьяна на пять секунд.



После окончания гонки Феттель был взбешён решением стюардов. Он заявил, что у него украли победу. Феттель признался, что вышел на церемонию награждения лишь из уважения к Хэмилтону и гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, финишировавшему третьим.