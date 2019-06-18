Магнуссен: знаем, что у «Хааса» отличная машина, жаль, что мы набрали мало очков

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что расстроен своими результатами в текущем сезоне. Магнуссен занимает девятое место в зачёте пилотов, набрав 14 очков. «Хаас» с 16 набранными очками находится на восьмом месте в Кубке конструкторов, отставая от «Макларена», находящегося на четвёртом месте, на 14 очков.

«Думаю, справедливо было бы сказать, что мы рассчитывали на большее количество очков. У нас очень хорошая машина, поэтому очень жаль, что мы набрали лишь столько очков. По крайней мере, хорошо, что у болида есть большой потенциал. Мы доказывали это неоднократно в квалификациях. Нам нужно продолжать упорно работать и лучше понимать ситуацию с шинами.

Сложно сказать, почему в прошлом году у меня всё складывалось так хорошо на европейских этапах Формулы-1. Но мы настроены оптимистично перед поездкой в Европу. Мы знаем, что у нас отличная машина. Постараемся набрать побольше очков», — цитирует Магнуссена GPBlog.