В «Рейсинг Пойнт» обещают привезти обновления на Гран-при Франции

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от Гран-при Франции, отметив, что в Ле-Кастелле будут представлены кое-какие обновления.

«Этап во Франции говорит о том, что треть сезона позади. Сейчас мы занимаем шестое место в общем зачёте и набрали очки в пяти гонках из семи. Борьба в середине пелотона очень плотная и я могу представить, что она будет идти до последнего. Именно поэтому крайне важно продолжать стабильно набирать баллы. Справедливо будет сказать, что гоночный темп — наша сильная сторона, в то же время нам необходимо прибавлять в квалификациях.

Нам удалось сделать несколько шагов вперёд по сравнению со стартом сезона, ещё несколько обновлений будут представлены и теперь. Когда в борьбе в середине пелотона всё решают десятые доли секунды, важно прибавлять как можно быстрее. Мы сосредоточены на этом и на том, чтобы возглавить борьбу в середине к летнему перерыву", — приводит слова Зафнауэра пресс-служба «Рейсинг Пойнт».



