Алонсо не исключил возвращения в Формулу-1

Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что рассматривает возможность возвращения в «Королевские гонки». Но испанец подчеркнул, что данный сценарий возможен лишь в том случае, если ему предложит контракт команда, которая ведёт борьбу за чемпионство.
«Если Формула-1 станет привлекательной альтернативой, нет сомнений, я вернусь. В будущем я открыт к интересным предложениям. Если я решу вернуться в Формулу-1, я сделаю это лишь в случае реального шанса на выигрыш чемпионата. Мне неинтересно начинать с нуля. Я хочу, чтобы у меня сразу был болид, способный побеждать», — цитирует Алонсо GrandPX.News.
Ранее руководство «Макларена» исключило возможность возвращения Алонсо в команду. Так, Зак Браун пояснил, что у команды заключены долгосрочные контракты с гонщиками.
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