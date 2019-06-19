Алонсо не исключил возвращения в Формулу-1

Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо признался, что рассматривает возможность возвращения в «Королевские гонки». Но испанец подчеркнул, что данный сценарий возможен лишь в том случае, если ему предложит контракт команда, которая ведёт борьбу за чемпионство.

«Если Формула-1 станет привлекательной альтернативой, нет сомнений, я вернусь. В будущем я открыт к интересным предложениям. Если я решу вернуться в Формулу-1, я сделаю это лишь в случае реального шанса на выигрыш чемпионата. Мне неинтересно начинать с нуля. Я хочу, чтобы у меня сразу был болид, способный побеждать», — цитирует Алонсо GrandPX.News.

Ранее руководство «Макларена» исключило возможность возвращения Алонсо в команду. Так, Зак Браун пояснил, что у команды заключены долгосрочные контракты с гонщиками.