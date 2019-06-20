Грожан продемонстрировал шлем на домашний этап Формулы-1

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан показал шлем, в котором он выступит на очередном этапе Формулы-1. В грядущий уик-энд состоится Гран-при Франции.

Шлем изготовил известный французский дизайнер Ришар Орлински. Он выполнен в чёрных цветах с розовой сеткой-паутиной. В целом дизайн здорово сочетается с фирменной разметкой трассы «Поль Рикар».

«Очень рад продемонстрировать мой специальный шлем для Гран-при Франции, который был создан моим другом Ришаром Орлински», — написал в «Твиттере» Грожан.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Грожана.

Напомним, в текущем сезоне дела Грожана складываются неудачно. Ромен в семи гонках набрал всего два очка. Он занимал 10-е места в Испании и Монако. На трёх этапах Формулы-1 в нынешнем сезоне пилоту «Хааса» не удалось добраться до финиша.