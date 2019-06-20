Замена двигателя на машине Квята была вынужденной

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят отметил, что замена силовой установки на болиде была вынужденной, поскольку инженеры заметили проблемы на телеметрии. Из-за этого Квят получит штраф на старте Гран-при Франции, но раньше Албона получит мотор новой, третьей спецификации.



«Я думаю, мы ждём не самой большой прибавки. Нам в определённом смысле пришлось взять её, потому что инженеры заметили что-то, что им не понравилось в телеметрии.



Так что мы решили не рисковать и поменять мотор, тем более что новая версия была уже доступна. Мы просто подумали – почему бы и нет?



Посмотрим, как она себя проявит. Надеюсь, прибавка на деле окажется чуть более весомой, чем мы ждём. Это стало бы хорошим сюрпризом. Но мы в любом случае говорим о совсем незначительных цифрах. Так что я бы не стал ждать, что это перевернет мой мир с ног на голову», — цитирует Квята Motorsport.

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