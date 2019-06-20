«Феррари» привезла во Францию новое переднее крыло

Команда Формулы-1 «Феррари» привезла на Гран-при Франции новую версию переднего антикрыла, сообщает в своём «твиттере» журналист Альберт Фабрега.



Новое антикрыло не изменяет выбранной ещё в начале сезона итальянской командой агрессивной концепции аэродинамики, при которой прижимная сила сконцентрирована на внутренней части крыла, в то время как внешняя часть элемента направлена на то, чтобы воздушный поток огибал передние шины.



На новом крыле изменился изгиб основной плоскости, добавились новые торцевые пластины с прямоугольным отверстием в верхней части, что должно увеличить поток воздуха у передних колёс. Кроме того, крыло дополнено новым плавником, который должен увеличить поток воздуха.

Посмотреть фото эволюции переднего крыла «Феррари» можно в «твиттере» Альберта Фабреги.