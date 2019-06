В «Торо Россо» показали, как Квят играет на гитаре

Команда Формулы-1 «Торо Россо» на своей официальной странице в «Твиттере» опубликовала забавный ролик с участием пилота Даниила Квята. На видео показано, как россиянин играет на гитаре, исполняя короткие отрезки мелодий.

Вторая из композиций, сыгранных Квятом, — знаменитая фолк-баллада The House of the Rising Sun, записанная в 1964 году группой The Animals. В 2004 году она вошла в список 500 лучших песен всех времён журнала Rolling Stone, заняв 123-е место.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице «Торо Россо» в «Твиттере».

Нынешний сезон — пока что один из лучших в карьере Квята в Формуле-1. После семи этапов чемпионата мира он занимает четырнадцатое место в общем зачёте, имея в активе 10 очков.