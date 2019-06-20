В «Торо Россо» показали, как Квят играет на гитаре
Команда Формулы-1 «Торо Россо» на своей официальной странице в «Твиттере» опубликовала забавный ролик с участием пилота Даниила Квята. На видео показано, как россиянин играет на гитаре, исполняя короткие отрезки мелодий.
Вторая из композиций, сыгранных Квятом, — знаменитая фолк-баллада The House of the Rising Sun, записанная в 1964 году группой The Animals. В 2004 году она вошла в список 500 лучших песен всех времён журнала Rolling Stone, заняв 123-е место.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице «Торо Россо» в «Твиттере».
Нынешний сезон — пока что один из лучших в карьере Квята в Формуле-1. После семи этапов чемпионата мира он занимает четырнадцатое место в общем зачёте, имея в активе 10 очков.
- 20 июня 2019
-
22:32
-
22:20
-
22:18
-
21:57
-
20:34
-
19:44
-
19:03
-
18:54
-
17:49
-
17:43
-
17:42
-
17:27
-
17:20
-
17:16
-
17:10
-
16:53
-
15:31
-
14:53
-
13:55
-
13:12
-
12:50
-
12:05
-
11:14
-
10:35
-
10:21
-
09:53
-
09:33
-
09:11
-
00:48
- 19 июня 2019
-
23:49
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
20:37
-
19:29
Партнерский контент