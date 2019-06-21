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Жёлтый дым, панорама-сфера и эффектные грид-гёрлз. Фото с Russian Drift Series

Жёлтый дым, панорама-сфера и эффектные грид-гёрлз. Фото с Russian Drift Series
Авто / Russian Drift Series 0

16 июня в Нижнем Новгороде на трассе Nring прошёл третий этап по дрифту в рамках Russian Drift Series GP. Победителем этапа стал Георгий Чивчан, второе место досталось Аркадию Цареградцеву, а бронзу завоевал пилот Кристапс Блушс.

Лучшие кадры с третьего этапа Russian Drift Series — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Павла Ткачука.

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