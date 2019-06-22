Райкконен: по итогам пятницы нельзя сказать многого
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен остался доволен итогами свободных практик Гран-при Франции, но отметил, что судить о потенциале болида на автодроме имени «Поля Рикара» ещё достаточно рано.
«Легко посмотреть на время нашего круга, но зачастую по итогам пятницы нельзя сказать многого. В целом, полагаю, что это был положительный день. Нам нужно продолжать работать, чтобы выжать из машины больше. Посмотрим, где мы будем завтра, во время квалификации», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
Кими Райкконен после семи этапов чемпионата мира Формулы-1 занимает одиннадцатое место в общем зачёте, имея в активе 13 очков. Все очки «Альфа Ромео» в нынешнем сезоне принёс именно Райкконен.
- 22 июня 2019
-
00:56
-
00:47
- 21 июня 2019
-
23:51
-
23:22
-
22:57
-
22:36
-
22:19
-
21:36
-
21:22
-
21:19
-
21:13
-
21:08
-
21:01
-
20:39
-
20:28
-
20:19
-
20:17
-
19:56
-
19:47
-
19:34
-
19:25
-
19:12
-
18:55
-
18:38
-
18:12
-
17:45
-
17:33
-
16:46
-
15:33
-
14:15
-
13:31
-
12:45
-
12:12
-
11:38
-
11:31
Партнерский контент