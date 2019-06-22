Райкконен: по итогам пятницы нельзя сказать многого

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен остался доволен итогами свободных практик Гран-при Франции, но отметил, что судить о потенциале болида на автодроме имени «Поля Рикара» ещё достаточно рано.

«Легко посмотреть на время нашего круга, но зачастую по итогам пятницы нельзя сказать многого. В целом, полагаю, что это был положительный день. Нам нужно продолжать работать, чтобы выжать из машины больше. Посмотрим, где мы будем завтра, во время квалификации», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».

Кими Райкконен после семи этапов чемпионата мира Формулы-1 занимает одиннадцатое место в общем зачёте, имея в активе 13 очков. Все очки «Альфа Ромео» в нынешнем сезоне принёс именно Райкконен.