Зайдль: Сайнс и Норрис — будущее «Макларена», не планируем возвращать Алонсо

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль подтвердил информацию, что в британской команде не намерены возвращать место боевого пилота двукратному чемпиону мира Формулы-1 Фернандо Алонсо.
«Мы не планируем возвращать Фернандо в состав „Макларена“ в Формулу-1. Мы очень довольны Ландо Норрисом и Карлосом Сайнсем. Они отлично работают, и они — наше будущее. Это то, на чём мы фокусируемся.
Но Фернандо по-прежнему член «Макларена» и посол команды. Думаю, мы обсудим с ним будущее в других гоночных проектах. Сейчас Алонсо не может присутствовать на каждом этапе чемпионата в качестве резервного пилота", — приводит слова функционера GPblog.
Алонсо покинул Формулу-1 после сезона-2018. В нынешнем году успел принять участие в нескольких гонках различных серий, в том числе одержал победу в знаменитом суточном марафоне «24 часа Ле-Мана».
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