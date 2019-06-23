Грожан: пора винить себя, а не сваливать всё на шины
Пилот «Хааса» Ромен Грожан призвал отказаться от поиска оправданий неудачных результатов. Француз отметил, что аргументы о проблеме прогрева шин не могут быть действенны на Гран-при Франции, где погодные условия оказались слишком жаркими.
«Думаю, пора винить себя, а не сваливать всё на шины. Температура трассы достигла 50 градусов. У нас нет никаких оправданий о трудностях прогрева шин», — приводит слова спортсмена Motorsport.
Ромен Грожан в ходе квалификации Гран-при Франции показал семнадцатый результат, а его напарник по команде Кевин Магнуссен стал пятнадцатым. После завершения сессии в команде посетовали, что уик-энд в Ле-Кастелле складывается не лучшим образом.
В ходе сезона пилоты «Хааса» не раз жаловались на работу шин.
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