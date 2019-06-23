Хэмилтон увеличил преимущество в общем зачёте над Феттелем до 76 очков

В Ле-Кастелле завершилась гонка Гран-при Франции. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Благодаря этому британец упрочил лидерство в общем зачёте, теперь у него 187 баллов. Его напарник по команде Валттери Боттас отстаёт от него на 36 очков. Тройку лучших замыкает пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отстающий от лидера уже на 76 баллов, в активе немца 111 очков.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 187 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 151 очко

3. Себастьян Феттель («Феррари») — 111 очков

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 100 очков

5. Шарль Леклер («Феррари») — 87 очков

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 36 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 26 очков

8. Даниэль Риккардо («Рено») — 22 очков

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 17 очков

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14 очков

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 14 очков

12. Ландо Норрис («Макларен») — 13 очков

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков

14. Даниил Квят («Торо Россо») — 10 очков

15. Александер Албон («Торо Россо») — 7 очков

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6 очков

17. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 338 очка

2. «Феррари» — 198 очка

3. «Ред Булл» — 136 очка

4. «Макларен» — 39 очков

5. «Рено» — 36 очков

6. «Рейсинг Пойнт» — 19 очков

7. «Торо Россо» — 17 очков

8. «Альфа Ромео» — 17 очков.

9. «Хаас» — 16 очков.