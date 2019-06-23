Хэмилтон увеличил преимущество в общем зачёте над Феттелем до 76 очков

В Ле-Кастелле завершилась гонка Гран-при Франции. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Благодаря этому британец упрочил лидерство в общем зачёте, теперь у него 187 баллов. Его напарник по команде Валттери Боттас отстаёт от него на 36 очков. Тройку лучших замыкает пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отстающий от лидера уже на 76 баллов, в активе немца 111 очков.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 187 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 151 очко
3. Себастьян Феттель («Феррари») — 111 очков
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 100 очков
5. Шарль Леклер («Феррари») — 87 очков
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — 36 очков
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 26 очков
8. Даниэль Риккардо («Рено») — 22 очков
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 17 очков
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 14 очков
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 14 очков
12. Ландо Норрис («Макларен») — 13 очков
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 13 очков
14. Даниил Квят («Торо Россо») — 10 очков
15. Александер Албон («Торо Россо») — 7 очков
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6 очков
17. Ромен Грожан («Хаас») — 2 очка.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 338 очка
2. «Феррари» — 198 очка
3. «Ред Булл» — 136 очка
4. «Макларен» — 39 очков
5. «Рено» — 36 очков
6. «Рейсинг Пойнт» — 19 очков
7. «Торо Россо» — 17 очков
8. «Альфа Ромео» — 17 очков.
9. «Хаас» — 16 очков.
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