Норрис признан гонщиком дня на Гран-при Франции
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Франции на стационарной трассе «Поль Рикар» в Ле-Кастелле. Больше всего голосов получил пилот «Макларена» Ландо Норрис, представляющий Великобританию. Гонщик «Макларена» стартовал с пятого места и до последних кругов удерживал седьмую позицию, однако из-за технических проблем пропустил на последнем круге Даниэля Риккардо, Кими Райкконена и Нико Хюлькенберга.
На подиум Гран-при Канады поднялись британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, его финский напарник Валттери Боттас и представитель «Феррари» монегаск Шарль Леклер.
Посмотреть фотографию с сообщением пресс-службы Формулы-1 можно в твиттер-аккаунте чемпионата мира.
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