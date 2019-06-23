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Леклер: мне не хватило кругов, чтобы обогнать Боттаса

Леклер: мне не хватило кругов, чтобы обогнать Боттаса
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Франции, который он закончил на третьей позиции.

«Я выложился по максимуму, мне было комфортно в машине, но «Мерседесы» были слишком быстры в начале гонки. Первый отрезок прошёл нормально, а во втором я работал над контролем резины, а ближе к финишу пытался настичь Валттери.

Однако мне не хватило кругов, чтобы попробовать обогнать Боттаса. Впрочем, учитывая наше положение в пятницу, день сложился отлично. На последних двух кругах я довольно быстро настигал Боттаса», — приводит слова Шарля Леклера BBC.

Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл его напарник Валттери Боттас. Этот дубль стал уже шестым для «Мерседеса» в сезоне.

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